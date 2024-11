El Mercat Central de la Flor celebra 40 anys d'història davant de 2.000 professionals del sector

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El Mercat Central de la Flor de Barcelona, actualment Mercabarna-flor, celebra aquest diumenge 40 anys d'història, en un acte amb prop de 2.000 floristes i interioristes d'arreu d'Espanya, informa en un comunicat.

A l'acte han assistit el president de Mercabarna i tinent d'alcalde d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls; el director de Mercabarna, Pablo Vilanova, i el president del Gremi de Majoristes, Miquel Batlle, entre d'altres.

L'aniversari ha coincidit també amb l'edició 40 de Mercademostracions, un acte que ha presentat les últimes tendències en decoració nadalenca.

CONNEXIÓ AMB LA NATURALESA

La directora artística de Mercademostracions de Mercabarna-flor, Marta Arnau, que és també professora d'art floral i propietària d'una floristeria, ha explicat que les tendències aquest any giren entorn de la connexió amb la naturalesa.

Arnau ha posat d'exemple els "espais que barregen elements clàssics i moderns, elements decoratius orgànics i sostenibles, jocs de textures amb verds ornamentals naturals que es van assecant al llarg de les festes fent que la degradació dels materials sigui una forma més de bellesa".

Al llarg de la jornada, hi ha hagut demostracions, concursos i tallers d'art floral dirigits per prestigiosos dissenyadors internacionals, que han mostrat les diferents propostes innovadores per decorar avets, taules, llars i comerços per a aquest Nadal.

TENDÈNCIES PER A AQUEST NADAL

A les festes nadalenques d'aquest any, segons albiren els professionals, es veuran colors foscos i profunds que amb la llum de les veles donaran un aire càlid als entorns, taules blanques decorades amb flors de Nadal blanques, detalls vermells i moltes espelmes.

També seran tendència gerros i plats antics amb petits detalls florals i elements decoratius fets a mà.