6 menors palestins malalts i ferits arriben a Catalunya per rebre atenció sanitària

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -

6 menors palestins amb malalties o ferides a conseqüència dels atacs sobre la Franja de Gaza han arribat aquest dijous a la Base Aèria de Saragossa acompanyats dels seus familiars i després els han traslladat a Catalunya per rebre atenció sanitària en hospitals.

En un comunicat, la Generalitat ha explicat que a 3 d'ells els atendran a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 a Sant Joan de Déu i un a l'hospital Germans Trias i Pujol.

A més, Vall d'Hebron ja acull des de fa uns mesos altres 4 pacients, dels quals un continua ingressat i els altres tres reben tractament ambulatori.

Els menors formen part d'un grup de 13 i un adult que han viatjat a Espanya, en una operació d'evacuació mèdica coordinada pel Ministeri de Sanitat.

Tots els pacients van ser evacuats a Amman (Jordània) en una missió organitzada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i d'allà, després de 24 hores custodiats per Metges Sense Fronteres "per estabilitzar clínicament els menors", van ser traslladats a Espanya.