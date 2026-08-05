5 menors hospitalitzats després de quedar ferits per un accident en una fira de Tona (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -
5 menors han estat traslladats a l'Hospital de Vic, tres d'ells en estat menys greu i dos en estat lleu, després de quedar ferits per un accident en una fira durant la festa major de Tona (Barcelona) aquest dimecres sobre les 00.15 hores, han informat fonts del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.
Segons ha avançat '3CatInfo', 9 persones s'han vist afectades (8 menors i 1 adult) i per al succés s'han activat 6 ambulàncies del SEM, a més de dotacions dels Bombers, Mossos i policia local de la localitat.
Fonts dels Mossos han explicat a Europa Press que la principal hipòtesi de l'accident és un eror mecànic en el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció (en forma d'olla).
La policia catalana es trasllada aquest dimecres fins a la fira per fer una inspecció ocular de l'atracció.
Es manté la investigació oberta per determinar les causes de la fallada i eventuals responsabilitats.