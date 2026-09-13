2 menors ferits amb arma blanca al barri del Carmel de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
2 menors han resultat ferits per arma blanca al barri del Carmel de Barcelona la matinada d'aquest diumenge, segons ha avançat 'Metròpoli Abierta' i han confirmat fonts policials a Europa Press.
Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre les 1.30 hores alertant d'un jove ferit al carrer de Sigüenza i, prop del lloc, al carrer de Sacedón, van trobar a un altre menor ferit amb arma blanca.
Fins al lloc es van desplaçar efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que van atendre i van traslladar als menors, encara que les seves vides no corren perill, i els Mossos mantenen una investigació oberta per esclarir els fets i detenir als autors.