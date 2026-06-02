3 menors detinguts i 5 mossos ferits lleus en un desnonament a Mataró

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
3 menors han estat detinguts i 5 agents dels Mossos d'Esquadra han resultat ferits lleus en un desnonament aquest dimarts a Mataró (Barcelona), han informat fonts policials a Europa Press.
Els fets s'han produït poc abans de les 9 hores, quan els agents s'han presentat amb la comitiva judicial al lloc del desnonament, on s'havien concentrat una cinquantena de persones per impedir que s'executés i que han llançat diversos objectes, com pedres i llambordes, contra la línia policial.
L'ARRO dels Mossos ha dissolt el grup i durant el dispositiu 3 menors han estat detinguts i 5 agents han resultat ferits lleus, i també s'han registrat danys a l'equipament d'ordre públic dels policies, com escuts i cascos, han informat les mateixes fonts.
Per la seva banda, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha informat en un comunicat que "el desnonament s'ha produït enmig d'una gran tensió i d'un ampli dispositiu policial, amb l'ús de pistoles de foam contra les persones que intentaven resistir".
Sostenen que ha estat després del llançament quan veïns i familiars dels desnonats s'han concentrat davant Serveis Socials, on els Mossos han detingut els tres menors, entre ells la filla de la família desallotjada, i que altres adolescents han hagut d'anar a l'hospital per lesions.