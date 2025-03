Menor veu "amenaces" al feminisme en la lentitud d'avenços i en l'augue de l'extrema dreta

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmat que veu "amenaces" al feminisme en la lentitud dels avenços i en l'auge de la ultradreta, i ha afegit que viu la jornada del 8M d'aquest any amb molta il·lusió, segons ella.

"Hi ha dos enemics principals, el primer és la lentitud dels avenços, malgrat avançar molt, però a aquest ritme, segons alguns estudis, no s'arribaria a assolir la igualtat efectiva fins d'aquí a més de 130 anys, i després, jo crec que l'avanç de la ultradreta, un moviment molt negacionista de les desigualtats, de la violència masclista i el feminisme", ha dit en una entrevista aquest dimecres a La Xarxa recollida per Europa Press.

Ha afegit que s'han de superar aquestes amenaces amb "dades" i que el feminisme és un moviment humanista i de reconeixement de drets humans, que, a parer seu, també beneficia el conjunt de la societat.

Ha recordat les 50 mesures transversals per a la igualtat entre dones i homes a totes les conselleries de la Generalitat anunciades dimarts pel Govern i ha fet una criada a desenvolupar mesures de corresponsabilitat: "si els homes no s'incorporen al treball de les cures, al treball reproductiu, les dones tenen una barrera per incorporar-se plenament al treball productiu".

Ha apuntat que els plans d'igualtat són "la millor mesura" per assolir la igualtat real en l'àmbit productiu.