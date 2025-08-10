Un menor va morir ofegat aquest dissabte en una bassa del riu Congost a la Garriga (Barcelona)

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Un menor va morir aquest dissabte ofegat en una bassa del riu Congost a la Garriga (Barcelona), informen els Bombers de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.
Uns testimonis van alertar a les 20.04 que no sortia després d'haver saltat dins d'una bassa, d'uns 50 metres quadrats i uns tres metres de profunditat màxima.
Es van traslladar efectius diversos, inclosos els del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), que van ser els que van trobar el cos al fons de la bassa i el van treure.
Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) van fer maniobres de reanimació amb el suport dels Bombers de la Generalitat durant més d'una hora, però sense èxit.
Es van activar submarinistes i efectius de muntanya dels GRAE, un helicòpter de rescat, Bombers, SEM i Mossos, que es van encarregar de les tasques judicials i de la investigació.