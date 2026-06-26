Menor reivindica les persones "que volen en llibertat" i les que respecten els altres

Clausura l'acte institucional de la Generalitat amb motiu del 28J
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha reivindicat aquest divendres l'orgull de les persones "que volen en llibertat" i les que respecten la llibertat dels altres, a més del de totes les persones que continuen defensant els drets LGTBI+.
Ho ha dit en la clausura de l'acte institucional amb motiu del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, conegut també com 28J, al Palau de la Generalitat, en el qual ha assegurat que és un "dret irrenunciable" estimar qui un vulgui i viure en llibertat.
Menor ha recordat la primera manifestació per l'Orgull a Catalunya, organitzada pel Front d'Alliberament Gai el 1977, i tot el que s'ha avançat des d'aleshores, amb el reconeixement de les parelles del mateix sexe en la legislació civil, amb el dret a l'adopció i amb normes com la llei LGTBI del 2014 i la llei 13/2025.
"REIVINDICACIÓ POLÍTICA DE LLIBERTAT"
La consellera ha lamentat que encara hi ha persones que viuen amb por, agredides i que pateixen els discursos d'odi, i ha dit que, mentre això passi, el 28J continuarà sent una "reivindicació política de llibertat, igualtat i dignitat".
Així mateix, ha celebrat l'aprovació aquest dijous al Congrés de la llei que castiga les pràctiques de conversió LGTBI+, les "falses teràpies de conversió".
"Que ningú no es conformi. Que ningú no es confongui. Catalunya continuarà defensant els drets LGTBI+ amb la mateixa determinació amb la qual els ha conquerit, perquè aquest país no fa un pas enrere quan es tracta de la dignitat de les persones", ha declarat Menor.
"D'ACOLLIDA, DIVERS I PLURAL"
La secretària general d'Igualtat i Feminisme, Sònia Guerra, ha encapçalat l'acte donant les gràcies a les entitats i a la societat civil, a més dels governs d'esquerres i progressistes, perquè són els qui han aconseguit que Catalunya sigui "un país d'acollida, divers i plural".
Ha celebrat la llei 13/2025, que afirma que consolida els drets, llibertats i oportunitats de les persones del col·lectiu, i que posa al centre parts del col·lectiu que "poques vegades han estat reivindicades", com les persones trans i intersexuals.
L'activista Jordi Petit ha llegit un manifest, en el qual ha reivindicat la "trajectòria col·lectiva de conquesta social" dels drets LGTBI+, tot i que ha alertat que no són irreversibles i dels creixents discursos reaccionaris arreu del món.
Ha defensat la diversitat dins el propi col·lectiu, a nivell territorial i social; ha posat el focus en les persones trans, intersexuals, lesbianes i les que viuen en entorns rurals, i ha posat en valor la "memòria i experiència" de les persones grans LGTBI+.