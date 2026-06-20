Menor reivindica la campanya del 28J, que mostra una Catalunya "referent" en drets LGTBI+

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Insisteix que "aquest orgull no vol ser conformista" i que cal seguir lluitant
BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha reivindicat la campanya del 28J, Dia Internacional de l'Orgull i de l'Alliberament LGTBI+, que aquest any mostra a Catalunya com a "referent" internacional en la defensa dels drets LGTBI+.
En declaracions a Europa Press, Menor ha explicat que la campanya destaca d'on es ve "per posar en valor tot el moviment activista del passat, que va lluitar fins i tot en moments molt complicats, deixant-se la seva pell i la vida, per construir un món millor".
"Persones, moviments associatius, que van convertir les seves reivindicacions en drets, també gràcies a que es va sumar a les seves reivindicacions el compromís institucional, convertint a Catalunya en un país molt pioner i referent en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI", afegeix.
Amb el lema 'Orgull d'orgull', la campanya, liderada per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme en col·laboració amb el d'Unió Europea i Acció Exterior, incorpora una mirada internacional que posa en valor la defensa de Catalunya dels drets i llibertats de les persones LGTBI+, així com la projecció del model català de garantia de drets i contra les discriminacions.
Menor alerta que "aquest orgull no vol ser conformista" i ha aprofitat per recordar que els drets conquistats no són per sempre, que hi ha drets que es donaven per asseguts però que actualment estan en perill, diu, i que cal continuar lluitant per ampliar la defensa dels drets humans.
"ORGULL D'ORGULL"
Alguns de les "fites" de Catalunya són la primera mobilització de l'orgull LGTBI a Barcelona el 26 de juny de 1977, convocada pel Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC); en 1998 va ser pionera en el reconeixement de les parelles de fet del mateix sexe i en 2005 es va garantir el dret d'adopció per a aquestes parelles.
En 2014 Catalunya va aprovar la llei de defensa dels drets de les persones LGTBI i per combatre la LGTBIfobia, la primera a Espanya i que es va actualitzar l'any passat amb la llei 13/2025; i també destaca que a partir de la llei de 2014 es va desplegar la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGTBI (SAI), que compta amb 114 punts repartits per tota Catalunya.
Davant d'això, el Govern vol reivindicar aquest any el "orgull d'orgull", és a dir, de tots els drets de les persones LGTBI+ aconseguits i de no defallir en la seva defensa.
A més, aquest 28J l'Executiu català reafirma el seu compromís amb la igualtat i la llibertat de totes les persones, i aposta per continuar treballant en polítiques públiques que protegeixin i "facin avançar els drets conquistats fruit de les lluites col·lectives".
ESPOT
L'espot de la campanya reivindica aquest missatge amb una posada en escena animada, amb la qual es pot fer un recorregut per diferents moments d'orgull LGTBI+, incloent una imatge amb referents del col·lectiu, i la campanya també inclou 3 gràfics amb imatges.
A més de la campanya institucional, es duran a terme actes en totes les veguerías de Catalunya en col·laboració amb entitats i administracions locals, i se celebraran des de taules rodones fins a actuacions musicals i d'humor i projeccions audiovisuals.
La campanya també es distribuirà en format digital a través de les delegacions del Govern a l'estranger, amb previsió que arribi a uns 60 països.