Menor preveu incloure l'educació afectivosexual en el currículum d'Infantil a Eso el curs vinent

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmat que s'està ultimant introduir en el currículum educatiu català l'educació afectivosexual, adaptada a cada etapa obligatòria, des dels 0-3 anys fins a Secundària, i espera que s'apliqui a partir del curs 2026-27.
En una entrevista d'Europa Press, explica que s'ha recopilat l'opinió de docents i famílies sobre l'educació afectivosexual; que en total s'han recollit unes 200 propostes, i que després el Departament farà un informe i una proposta de currículum educatiu de formació afectivosexual.
Ha defensat que l'educació afectivosexual és important per a la lluita contra les violències perquè la concepció de les relacions afectives també impacta en la violència masclista: "Si una relació afectiva se sustenta en una relació de poder, és molt fàcil que acabi en una situació de violència masclista".
"Per a nosaltres és molt important que existeixi (aquesta educació afectivosexual) perquè, si no, al final, l'accés que fan els joves a la sexualitat és a través de la pornografia violenta", ha explicat.
Sobre si la inclusió de l'educació afectivosexual en el currículum català passaria per una assignatura concreta, ha contestat que "això és el que s'ha de plantejar en l'informe final i s'ha de treballar amb Educació".
"Nosaltres no volem adoctrinar, però nosaltres sí volem donar eines als nens i nenes perquè puguin escollir en llibertat. I això és un dret, no és un capritx ni un privilegi. No entenc per què genera tant problema", ha dit.
LLUITA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l'Erradicació de les Violències contra les Dones, ha lamentat els últims dos feminicidis a Catalunya i ha afirmat que cal "enfortir la xarxa" contra aquest tipus de violència, així com millorar la coordinació.
Menor assegura que el Departament no ha parat de treballar en aquest aspecte, ha constatat 32 accions transversals impulsades el 2024 per a un abordatge integral per erradicar les violències masclistes, i ha afegit que se n'han començat "el 100%" i que un 37% estan acabades.
Quant al Pla Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes, aprovat pel Govern anterior i amb una durada bianual (2023-25), ha recordat que inclou 222 mesures i que se n'han acabat el 45%.
IMMIGRACIÓ I RACISME
També ha dit que l'objectiu del Govern és enfortir la Llei de Tracte i No Discriminació i incorporar la perspectiva no racista, una proposta que faran als grups parlamentaris, i, preguntada per una Llei contra el Racisme, ha constestat: "No m'hi tanco".
També ha cridat a combatre els discursos d'odi, amb una prova pilot que s'està desenvolupant aquest curs amb el Departament d'Educació i FP, on s'estan treballant els drets humans, així com des del Parlament, on s'ha constituït una Comissió per abordar com es tracta "el que es diu".
Considera que cal sensibilitzar, perquè moltes discriminacions no són conscients: "Tots hem estat educats en una cultura racista i discriminatòria i aquesta cultura, de la mateixa forma que el masclisme forma part de tots nosaltres i ho hem d'eliminar amb sensibilització, amb el racisme i la discriminació hem de fer el mateix".