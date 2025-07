Un menor tutelat pel Govern presumptament va incendiar un centre a Terol

TEROL 23 jul. (EUROPA PRESS) -

L'incendi originat a la planta baixa d'un centre per a menors estrangers no acompanyats de Terol va ser presumptament intencionat, segons ha determinat la investigació policial en una interlocutòria que confirma que hi ha indicis que un dels residents, tutelat per la Generalitat de Catalunya, va ser qui va provocar el sinistre el passat 11 de juliol en què dos educadors van ser ingressats per inhalació de fum.

En aquests moments, el fiscal encarregat del cas ha dictaminat mesures cautelars d'internament en règim tancat per al menor fins que se celebri el judici. Un cop hi hagi sentència ferma, el Govern d'Aragó sol·licitarà el trasllat del jove a Lleida, ja que és la Generalitat qui té la tutela del menor, el qual es va traslladar per voluntat pròpia a Terol el passat mes de maig.

Després d'arribar, el Govern d'Aragó va requerir al servei de menors de Lleida, dependent de la Generalitat, que el recollís i traslladés a Catalunya, però aquest servei s'hi va negar.

De la mateixa manera, Aragó exigirà a Catalunya el cost de la reparació dels danys ocasionats al centre quan s'hagin valorat, a més de l'import de la responsabilitat civil derivada en cas de sentència ferma.