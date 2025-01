Menor planteja més coeducació des de la infantesa en vista de la violència sexual en l'adolescència

La Conselleria d'Igualtat i Feminisme impulsa una campanya de joguines no sexistes per a Reis

BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha qualificat d'esgarrifoses les xifres de violència sexual en adolescents i per això ha proposat promoure coeducació des de la infantesa: "Hem de començar a treballar la prevenció cada vegada abans".

En una entrevista amb Europa Press, ha expressat la seva preocupació pel creixement de la violència sexual en l'adolescència i la joventut, així com els casos de racisme i fòbia contra el col·lectiu LGTBI en aquesta franja de la població.

Per això, ha parlat amb la consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, per posar en marxa una coeducació: "Un servei de coeducació que comenci des de la primera infantesa, perquè hem de treballar molt en la lluita contra els estereotips de gènere que moltes vegades el que fan és perpetuar el masclisme".

Lamenta l'existència d'un moviment negacionista que qüestiona les xifres de violència masclista al·legant --ha criticat-- que "el feminisme ha anat massa lluny", que les dones demanen privilegis que no els corresponen i que discriminen els homes.

"Quan tens unes xifres que diuen que el 80% de les nenes, joves i adolescents manifesta haver patit alguna mena d'agressió sexual al llarg de la seva vida, quan un 56% diu que a les xarxes socials els han enviat fotos sense el seu consentiment o quan el 50% de les dones ha rebut amenaces per no voler continuar tenint una determinada relació que no els agrada, tenim un problema", ha dit.

Aquestes dades, entén Menor, "reverteixen el discurs de l'extrema dreta i d'una part de la dreta que no existeix la violència cap a les dones. El primer que hem de fer és posar aquestes dades sobre la taula per conscienciar la ciutadania".

ATENCIÓ SOBRE CIBERVIOLÈNCIA

També ha destacat el pròxim servei d'atenció contra la ciberviolència masclista, amb un telèfon d'atenció i un equip multidisciplinari al capdavant: estarà en marxa el primer trimestre d'aquest any.

Un dels objectius d'aquest servei és que "els nens i les nenes puguin detectar quan estan rebent un ciberassetjament o una violència digital i que se'n puguin defensar".

PORNOGRAFIA

També ha advertit del consum de pornografia "cada vegada més violenta" per part de nens de 8 anys que no estan preparats per a això i aprenen a comportar-se sexualment veient aquest tipus d'imatges.

"Treballar o fomentar la coeducació des de la infantesa és molt important per trencar estereotips de gènere, però també per educar en la no-violència. El nen o la nena ha de saber identificar comportaments violents. De vegades hem assumit que determinats comportaments són normals quan són comportaments violents", ha explicat.

Una de les iniciatives en aquest sentit és la campanya 'Si ets lliure per jugar, ets lliure per créixer, somiar, imaginar...', que el departament ha impulsat per fomentar joguines no sexistes i la llibertat d'elecció.

"Atribuïm a les nenes determinats tipus de joguines que tenen molt a veure amb les cures, amb l'estètica, amb la bellesa. En canvi, al nen li donem joguines que li permeten imaginar, perquè poden ser conductors de cotxes, pilots d'avió o científics, investigadors o superherois", ha criticat.

CAS PELICOT

Considera que el cas de Gisèle Pelicot, violada pel seu espòs i 50 homes més durant 10 anys, quedarà en la consciència de la gent, però "fins que es posa el focus en els casos més greus, la societat no pensa que té un problema, i això tan greu passa perquè hi ha moltes altres violències que estan consentides i tolerades socialment".

Eva Menor ha lamentat que, respecte a aquest cas, "no sigui el 100% de la societat la que estigui ara mateix escandalitzada. Ha escandalitzat una part de la societat, sobretot les dones. Molts homes no s'han sentit escandalitzats", per la qual cosa considera que queda molta feina per fer.

"La resposta de les institucions no està donant els fruits que ens agradaria, perquè seguim tenint dones víctimes de violència, tenim feminicidis en un nombre que ens hauria d'avergonyir com a societat, no es donen les ordres d'allunyament que s'haurien de donar", sosté sobre aquest assumpte.

CENTRES 24 HORES

La consellera ha assegurat que la intenció del seu departament és estendre a altres punts de Catalunya els quatre serveis d'intervenció especialitzada (SIE) 24 hores que s'han engegat: a Vic (Barcelona), Tarragona i Tàrrega (Lleida) estan operatius des del 30 de desembre i el de Blanes (Girona) ho farà el 17 de gener.

La intenció és que "totes les dones de Catalunya víctimes de qualsevol tipus de violència masclista tinguin un servei pròxim que doni una resposta urgent i, sobretot, efectiva".

Aquest servei forma part de la xarxa desplegada pel govern finançada amb fons europeus: "La nostra intenció és desenvolupar més centres d'aquest tipus perquè, per a mi i per aquest govern, l'equitat territorial també és molt important".

Sobre els pressupostos de la Generalitat que s'estan negociant, ha demanat un augment de les partides del seu departament, però creu que tan important és tenir recursos com executar-los bé, una filosofia que va aplicar com a alcaldessa de Badia del Vallès (Barcelona), un municipi que tenia poca capacitat de generar recursos, ha explicat.

VIOLÈNCIA VICARIA

La consellera ha indicat que el seu departament està fent juntament amb experts un estudi sobre la violència vicaria com a conseqüència de la violència contra les dones: "Sempre dic, perquè també soc advocada, que qui té el dret al règim de visites és el menor, no el pare o la mare. Hem de posar el focus en el dret del menor".

D'altra banda, la Conselleria està analitzant el resultat de la campanya de productes menstruals reutilitzables que es va engegar en l'anterior mandat, ja que hi ha un excedent de producte: "Abordar la pobresa menstrual d'una manera integral requereix, no només donar una gratuïtat, sinó també analitzar si aquest producte, com a producte higiènic, hauria de ser un producte sanitari, per exemple".

DELICTES D'ODI

Menor defensa un gran acord amb les forces polítiques i amb institucions com la síndica de Greuges per lluitar contra els delictes d'odi, amb dades perquè la ciutadania sàpiga de què s'està parlant, i "amb molta informació també amb les víctimes", perquè les víctimes de violència relacionada amb els delictes d'odi no denuncien, lamenta.

Assegura que s'han incrementat molt els delictes d'odi, mentre que "altres formacions polítiques el que estan dient és que no hi ha cap delicte d'odi; tot el contrari: que el que tenim és una arribada d'immigració massiva que és la culpable de tots els problemes del món", per la qual cosa aposta per contrarestar aquests discursos amb dades.

Eva Menor creu que abandonar la xarxa X no és la solució doncs, al seu judici, si es deixen aquests espais, els ocuparan d'altres: "Però bé, jo crec que podem abandonar espais creant-ne de nous".

Considera que l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació impulsada per la Generalitat "no és suficientment coneguda", per la qual cosa treballen per enfortir aquest instrument creat en l'anterior mandat, així com en l'aprovació de la llei contra el racisme, el text del qual està bastant avançat i no trigarà a presentar-se al Parlament.