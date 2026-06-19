Un menor mort i 2 més en estat crític a la platja de l'Arrabassada de Tarragona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Un menor ha mort ofegat i dos més han resultat ferits crítics aquest divendres a la tarda en no poder sortir de l'aigua en una zona de roques de la platja de l'Arrabassada de Tarragona, segons informen fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.
Els fets s'han produït cap a les 17 hores, quan sis menors han tingut problemes per sortir de l'aigua, i si bé tres ho han fet pel seu propi compte, tres més han hagut de ser rescatats.
Els equips d'emergència hi han acudit i el SEM ha traslladat dos menors en estat crític a l'Hospital Joan XXIII de la capital tarragonina.
Els Mossos d'Esquadra també s'hi han desplaçat amb diversos efectius i un vaixell de la Unitat Marítima.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han activat cinc dotacions per a les tasques de rescat.