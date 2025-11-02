Un menor molt greu i 4 adults menys greus després d'un accident en l'AP-7 a L'Ampolla (Tarragona)

TARRAGONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
Un menor ha resultat ferit molt greu i altres 4 adults ferits menys greus en un accident de trànsit aquest diumenge en l'AP-7 a l'altura de L'Ampolla (Tarragona), en el qual un turisme ha sortit de la via i ha bolcat.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat i han traslladat al menor a l'Hospital Sant Joan de Déu i als 4 adults a l'Hospital de Tortosa i l'Hospital Universitari Joan XXIII, ha informat el SEM via X.
Bombers ha activat tres dotacions després de rebre l'avís a les 7.59 hores i han treballat per desconnectar les bateries i netejar la calçada, han informat també en un missatge en X.