Una menor ferida no greu a Badalona (Barcelona) per una bala possiblement rebotada

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
Una menor ha resultat ferida menys greu aquest diumenge per la tarda al barri de Sant Roc de Badalona (Barcelona) per una bala possiblement rebotada que li ha impactat en un braç, però està fora de perill.
Els Mossos d'Esquadra van rebre a les 19.15 l'avís de trets al carrer Còrdova i en arribar van saber que un vehicle particular ja havia pogut portar la menor a un hospital, informa el cos a Europa Press.
La policia catalana investiga els fets i la seva unitat especializadaba Arro s'ha desplegat per la zona.