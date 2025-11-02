Una menor en estat greu després de ser atropellada per un bus a Barcelona

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
Una menor d'11 anys es troba en estat greu després de ser atropellada aquest diumenge a la tarda, cap a les 17 hores, per un autobús de línia al centre de Barcelona.
La nena ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu en estat greu, segons han informat fonts de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) a Europa Press.
El bus correspon a la línia H12 Gornal / Besòs Verneda de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'atropellament s'ha produït a la Gran Via, a l'alçada de Rambla de Catalunya.