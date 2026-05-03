Un menor detingut per la mort violenta d'un home aquest dissabte a la nit a Barcelona

BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un menor com a presumpte autor de la mort violenta d'un home la nit d'aquest dissabte al districte de Ciutat Vella de Barcelona.
Sobre les 23.55 hores d'aquest dissabte el cos va rebre un avís per un incident al carrer Cera on una persona va resultar ferida greu per arma blanca, per causes que s'estan investigant, informa en un comunicat aquest diumenge.
Al lloc dels fets es van desplaçar dotacions de Mossos, Guàrdia Urbana de Barcelona, Bombers i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar al ferit en estat crític a un centre hospitalari, on posteriorment va morir.
El presumpte autor va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va quedar detingut.
La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació, que està sota secret de les actuacions.