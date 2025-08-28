Un menor detingut com a presumpte autor d'una agressió amb arma blanca el dilluns a Lleida

LLEIDA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a un menor de 17 anys com a presumpte autor d'una agressió amb arma blanca ocorreguda el dilluns al carrer Ramon Llull de Lleida, ha informat La Paeria en un comunicat.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que el dimarts es va reunir amb el comissari dels Mossos de la regió policial de Ponent, Josep Codina, i amb el cap de l'Àrea Bàsica de Seguretat del Segrià, Xavier Ribelles, després de 4 apunyalaments a la ciutat, ha volgut agrair al cos policial la seva labor d'investigació.
Larrosa ha afegit que aquestes agressions són "inacceptables" i que La Paeria continuarà treballant per garantir la seguretat i l'ordre públic a la ciutat en tot moment, sense permetre que hi hagi espais d'impunitat.