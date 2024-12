Menor després de la sentència a Dominique Pelicot: "Gràcies Gisèle per inspirar milions de dones"

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha celebrat la sentència de 20 anys de presó a Dominique Pelicot per violar i drogar durant anys la seva dona, Gisèle, a qui ha volgut agrair la seva batalla judicial: "Gràcies Gisèle per inspirar milions de dones".

"Un gran pas endavant per a la societat i per a totes les dones supervivents d'abusos i agressions sexuals", ha escrit aquest dijous en un missatge a X, recollit per Europa Press.

A més, Menor ha reivindicat que s'ha de lluitar perquè "la vergonya comenci a canviar de bàndol".