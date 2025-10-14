Menor defensa combatre "la por de la ultradreta" amb l'esperança i l'optimisme

Afirma que els drets humans són "el fonament invisible" de la democràcia
BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha defensat aquest dimecres que cal combatre "la por de la ultradreta" amb l'esperança i l'optimisme, parlar en positiu, ser radicalment inconformistes i passar a l'acció.
Ho ha dit durant la seva intervenció a la jornada 'Drets humans i extrema dreta' en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), un "espai de reflexió col·lectiva" per analitzar els discursos d'odi, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dimecres.
Menor ha afirmat que els drets humans són "el fonament invisible que sosté la democràcia i garanteixen una societat justa i saludable", i ha insistit en el compromís del Govern per combatre la desinformació, la polarització i els discursos d'odi.
La secretària general de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, Sònia Guerra, ha destacat que els drets humans "no són negociables" i marquen la convivència, així com garanteixen els drets de les persones a viure amb dignitat i llibertat, en les seves paraules, i la ultradreta els està posant en perill.
EL PAPER DEL PERIODISME
La periodista Patricia Simón, que ha obert l'acte, ha parlat del periodisme com "un dels pilars" del sistema democràtic, i ha alertat que la ultradreta vol promoure la ignorància perquè sense context no hi ha certeses, textualment.
L'acte ha explicat també amb una taula rodona en la qual han intervendio la pròpia Simón juntament amb la periodista mexicana-americana especialitzada en migració Eileen Truax; l'historiador i expert en extrema dreta europea Steven Forti, i l'historiador especialitzat en extrema dreta i nacionalisme Xavier Casals.