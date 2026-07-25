Un menor crític i un altre greu en accidentar-se 6 vehicles a Mataró (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Un accident entre 5 turismes i 1 motocicleta a Mataró (Barcelona) ha causat aquest dissabte a la tarda almenys 8 ferits, dos d'ells menors: un crític i un de greu, mentre que els adults estan lleus excepte un que està menys greu.
Els Bombers de la Generalitat han pogut excarcerar dos menors del vehicle en què estaven atrapats, han informat a X.
S'han activat 6 dotacions de bombers i 13 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), inclòs un helicòpter medicalitzat, han informat a X.