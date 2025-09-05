Menor crida a la "tolerància zero" després del minut de silenci pel crim d'una dona a Girona

GIRONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha demanat "tolerància zero amb la violència cap a les dones" després del minut de silenci que ha tingut lloc aquest divendres a les 12.00 hores a la plaça de la Vila de Lloret de Mar (Girona) pel crim d'una dona.
En unes declaracions als mitjans, la consellera ha manifestat que la policia treballa en el cas, que està fent "una molt bona feina" i ha confirmat la detenció d'una persona en relació amb aquests fets, que estan sota investigació.
Menor ha recordat que hi ha un número de telèfon gratuït (016) perquè qualsevol persona que sigui testimoni o víctima de violència de gènere ho pugui comunicar i que garanteix l'anonimat: "Animo la ciutadania a que ens ajudi en aquesta lluita".
El cos sense vida de la dona va ser localitzat dijous cap a les 11.30 hores en un domicili de la localitat amb "signes de violència" i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona dels Mossos d'Esquadra va assumir el cas, segons va informar la policia en un comunicat.
El mateix dijous, els investigadors van detenir una persona presumptament relacionada amb la mort de la dona.