Menor condemna "el quart feminicidi" el 2026 a Catalunya després de la mort d'una dona a Barcelona

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha condemnat "amb tota fermesa el quart feminicidi d'aquest any a Catalunya" després de la mort d'una dona i la posterior detenció d'un home al districte de Sant Martí de Barcelona.
"És intolerable. No podem normalitzar que continuïn assassinant dones", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press, en la qual ha donat el condol a la família, les amistats i l'entorn de la dona assassinada.
Menor ha assegurat que el compromís del Govern és "màxim i inequívoc" per erradicar les violències masclistes i garantir que totes les dones puguin viure lliures i segures.