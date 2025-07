Menor assegura que no va ordenar retirar els cartells a favor de Palestina del seu departament

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha assegurat aquest dilluns que no va ordenar retirar al febrer els cartells a favor de Palestina del seu departament, ha dit que es deu a una instrucció de Funció Pública i ha considerat "desproporcionada" la polèmica.

En una compareixença al Parlament a petició d'ERC, els Comuns i la CUP després de les queixes dels treballadors, ha dit: "En cap cas i en cap moment aquesta consellera dona una instrucció per a la retirada dels cartells".

Menor ha dit que la directora de Servei va rebre una trucada de Funció Pública el 12 de febrer en la qual li transmetia la queixa d'un sindicat sobre la cartelleria perquè incomplia el principi d'objectivitat dels espais públics.

La directora ho va elevar a gerència de serveis del Districte Administratiu --on hi ha el departament-- i el 19 de febrer es va retirar els cartells per la instrucció de Funció Pública sobre la neutralitat dels espais i ho va explicar als treballadors, que van expressar malestar.

Menor ha dit que els dies posteriors es van tornar a col·locar uns cartells a favor de Palestina que "continuen penjats" al departament, i ha subratllat que d'aquest tema no se n'ha tornat a parlar a la Conselleria.

La consellera ha afirmat que condemna de manera "taxativa" els actes que no respecten el dret internacional i la situació que viuen els ciutadans de Palestina i el Líban, ha dit que dona suport a una solució al conflicte, i ha recordat el tancament de l'oficina d'Acció a Tel-Aviv.

Menor ha dit que garantir la neutralitat dels espais públics és important sempre, "no només quan no agrada", de la mateixa manera que ho és garantir el respecte als equips de treball.