Una menor de 6 anys mor ofegada en una piscina a Balaguer (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
Una menor de 6 anys ha mort ofegada en una piscina del Complex Esportiu Barri del Secà a Balaguer (Lleida) després d'avisar-se al 112 a les 19.58 hores d'aquest dimarts.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat 3 ambulàncies i un equip de psicòlegs, ha informat Protecció Civil en un comunicat.
Es tracta de la quarta víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny (les mateixes que en tota la temporada del 2025) i el primer ofegament mortal en una piscina de la província de Lleida.