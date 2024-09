Un menor de 9 anys crític després de ser atropellat per un altre de 17 anys a Avià (Barcelona)

S'apunta a dos possibles implicats més per estar dins del vehicle



BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 9 anys ha resultat ferit en estat crític després de ser atropellat aquest dissabte a la nit per un cotxe que conduïa un jove de 17 anys a Avià (Barcelona), la qual cosa ha obligat a suspendre les festes del municipi.

Els fets van tenir lloc al voltant de les 22.48 hores a l'avinguda Pau Casals del municipi, i la víctima està ingressada en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, segons han informat els Mossos d'Esquadra a Europa Press.

La policia catalana, que continua investigant el cas, va localitzar el vehicle després de l'atropellament i va procedir a la detenció del menor de 17 anys que presumptament el conduïa, al qual li atribueixen delictes de lesions per imprudència, conducció temerària, abandonament del lloc i conduir sense permís.

SUSPESES LES FESTES

L'Ajuntament d'Avià ha suspès tots els actes de les festes del 2024 arran de l'accident de trànsit, segons ha anunciat a través d'una publicació a X.

El consistori lamenta "profundament els fets" i ha traslladat el seu suport als afectats.

NO ES DESCARTEN ALTRES DETENCIONS

En unes declaracions a Rac1, la sotscap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, Elena Martínez, ha assegurat que no descarten altres detencions.

Martínez ha apuntat que, de moment, una segona persona és a comissaria en qualitat d'investigat i és possible que una tercera també hi estigui implicada, per estar tots dos dins del vehicle durant l'accident.

No ha confirmat si el conductor estava sota efectes de les drogues o no, i ha afirmat que el cas està en vies d'investigació.