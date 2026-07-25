Menor anuncia el desplegament de punts violeta en zones amb aglomeracions aquest estiu

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha anunciat el desplegament de diversos punts violeta a Catalunya de cara a aquest estiu, especialment en zones on es preveu una alta aglomeració de persones.
Ho ha explicat en una entrevista en '3Cat Info' recollida per Europa Press aquest dissabte, on ha recordat la importància de combatre el masclisme amb una estratègia estructural que s'abordi des de diversos punts.
En preguntar-se-li per l'increment de trucades al telèfon d'atenció per violència masclista després de la final del Mundial de futbol, Menor ha recordat que "no es pot atribuir a un esdeveniment concret un increment de les violències masclistes".
"Primer perquè les dades cal posar-les en context i segon perquè estem donant un missatge molt determinista", ha indicat la consellera.
Per això, ha subratllat que l'única relació 'causa-efecte' directe amb les violències masclistes és el masclisme, i que un home agredeixi a la seva dona no és per l'alcohol o un esdeveniment esportiu, ja que aquests dos factors poden actuar com a acceleradors, però no com a causes, ha dit Menor.