Menor advoca per "continuar avançant cap a una Catalunya feminista"

Remarca que la igualtat de tracte "és un principi constitucional" que s'ha de complir
BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha advocat per "continuar avançant cap a una Catalunya feminista" on la igualtat sigui una realitat quotidiana.
Ho ha dit durant la seva intervenció aquest dissabte en l'acte 'Dos anys construint el futur. Transformant Catalunya des dels drets humans i el feminisme', en el marc del programa que duen a terme aquest dissabte tots els consellers en diversos punts de Catalunya amb motiu dels dos primers anys de legislatura.
Durant l'acte, Menor ha destacat les principals polítiques que durà a terme el departament la resta de la legislatura i ha recordat que "el principi d'igualtat de tracte no és una opinió, és un principi constitucional i, per tant, s'ha de complir".
La benvinguda de l'acte l'ha dut a terme la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero, que ha remarcat que "els drets es conquisten, però també s'han de defensar cada dia, i la millor manera de defensar-los és fer-los efectius en la vida de les persones".
CONVERSES INTERGENERACIONALS
Durant l'acte s'han celebrat dues converses intergeneracionals sobre el feminisme actual i passat, amb la politòloga Júlia Salander i la sociòloga Marina Subirats; i una segona sobre els drets LGTBI+ amb la periodista i humorista Ana Polo i l'activista Jordi Petit.
La jornada també ha comptat amb les intervencions de la presidenta executiva de Manix Capital i Valltech, Meritxell Bautista, que ha parlat sobre IA i gènere, i del comunicador i emprenedor social Mohamed El Amrani, que ha reflexionat sobre drets humans i convivència.
La secretària general del departament, Sònia Guerra, ha tancat la jornada reivindicant que "el Departament d'Igualtat i Feminisme és el dic de contenció de l'extrema dreta i el feixisme".