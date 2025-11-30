Mendoza destaca la "transfusió de sang nova" que va ser el 'boom llatinoamericà' per a Barcelona

ALEJANDRO ACOSTA/AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Rep la Medalla Carlos Fuentes de la FIL per la seva trajectòria
GUADALAJARA (MÈXIC), 30 (EUROPA PRESS)
L'escriptor barceloní Eduardo Mendoza ha inaugurat aquest diumenge el Saló Literari de la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic) amb una irònica història de la ciutat de Barcelona, des dels ibers fins als 'expats', i ha destacat la "transfusió de sang nova" que van suposar els autors del 'boom llatinoamericà' per la Barcelona dels anys 60 i 70.
En el seu discurs, ha recordat els anys en què els autors del 'boom llatinoamericà' van ser "un bany d'entusiasme, d'il·lusió", que va mostrar la riquesa de la llengua, talent literari i una actitud desinhida davant de la literatura.
Mendoza ha dit que els autors llatinoamericans van ser rebuts amb els braços oberts i s'hi va mantenir una relació molt estreta, en una època en què Barcelona "poques vegades ha estat tan divertida".
Després de començar el seu parlament dient que estava molt nerviós, ha afirmat que té l'honor de parlar el primer en el Saló Literari per ser "un dels últims representants d'una època que es va dir daurada de Barcelona com a ciutat literària" i en què a la ciutat vivien o sovintejaven autors llatinoamericans.
Mendoza ha fet un repàs particular a la història de Barcelona amb la seva característica ironia, dient que és una ciutat que històricament sempre ha optat pel bàndol perdedor, però que alhora això fa que no es desanimi i opti per un altre camí.
Ha fet un ampli repàs a la història de Barcelona partint del seu nom, des dels seus primers assentaments ibers, passant pels cartaginesos, els romans, els àrabs, fins arribar a una primera època d'esplendor a l'Edat Mitjana.
"LABORIOSITAT" CATALANA
Després d'aquest període d'esplendor a l'Edat Mitjana amb el comerç marítim i la construcció d'esglésies i edificis gòtics d'ús civil, ha explicat que va arribar una decadència fins al segle XVIII i XIX, quan experimenta un nou auge gràcies a la "laboriositat" dels catalans després de la derrota en la Guerra de Successió.
Ha dit que, en aquella època de decadència, només un personatge va veure les bondats de la ciutat: El Quixot de Miguel de Cervantes, al qui tants anys li han degut la "càrrega pesadíssima" de la definició de Barcelona com a 'arxiu de cortesia', ha ironitzat.
Mendoza ha explicat que amb la Revolució Industrial la ciutat va créixer i va sorgir la burgesia i el modernisme, en una nova època d'esplendor, però que també van aparèixer conflictes socials amb la industrialització, que la fan una urbs violenta i esdevé la 'rosa de foc'.
Ha continuat dient que després van arribar la dictadura militar de Primo de Rivera, la República i la Guerra Civil, que acaba amb tot l'esplendor de la ciutat, i que, en tornar-se a posar amb el bàndol perdedor, la fa caure en una "llarga època de foscor" durant el franquisme, que és en l'època en què ell va néixer.
Va ser una època en què els còmics i el cinema eren dels pocs entreteniments --ha comentat que va veure moltes pel·lícules mexicanes en aquell temps de Pedro Infante, María Félix i Mario Moreno 'Cantinflas'--, i ha explicat que es va desbloquejar l'aïllament quan va començar a entrar capital estranger, i els autors llatinoamericans van arribar en un moment "propici".
"CIUTAT DISSENYADA PER AL TURISTA"
Amb el retorn de la democràcia també es va viure un canvi global, en què comença a agradar que els forasters visitin les ciutats, i en això, ha dit Mendoza, Barcelona és la número 1, en ser una "ciutat dissenyada per al turista" pel seu bon temps, gastronomia i preus.
A això se suma, ha dit que, després de la pandèmia, s'ha descobert que es pot treballar a distància, i es converteix en una ciutat d'expats', fet que té avantatges però també "molts inconvenients".
"Voldria que aquesta intervenció meva fos d'inauguració i clausura del passat" i que a partir d'ara a la FIL comencin intervencions de present i futur d'una ciutat tan literària com Barcelona, ha afegit.
"PROVEÏDOR DE FELICITAT"
Mendoza ha rebut la Medalla Carlos Fuentes que atorga la FIL en reconeixement a la seva trajectòria i que li ha lliurat la vídua de l'escriptor, Silvia Lemus.
La directora de la FIL, Marisol Shulz, ha destacat que Mendoza és "un proveïdor de felicitat", i que els fa feliç llegir la seva obra i també tenir-lo en la inauguració del Saló Literari.