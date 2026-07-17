El Memorial Democràtic i l'Arxiu Nacional de Catalunya publiquen un registre de 37.000 milicians

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El Memorial Democràtic, en col·laboració amb l'Arxiu Nacional de Catalunya, ha posat a disposició de la ciutadania i dels investigadors "la primera base de dades" sobre les Milícies Antifeixistes de Catalunya, que recull 37.002 registres de milicians que van lluitar contra les forces franquistes entre el 24 de juliol del 1936 i el 20 d'abril del 1937.
La iniciativa, que s'ha presentat aquest divendres, s'emmarca en el 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil i el director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha destacat que "la memòria democràtica també es construeix fent accessible el coneixement", ha informat la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicat.
La directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya, Pilar Cuevas, ha afirmat que la base de dades, integrada al Banc de la Memòria Democràtica, està elaborada amb informació extreta dels documents del primer retorn a Catalunya, el 2006, dels Papers de Salamanca.
La base de dades, que està en actualització constant, recupera aspectes personals i militars dels milicians antifeixistes de Catalunya, rescatats per l'historiador, doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i especialista en l'estudi de les Milícies Antifeixistes, Gonzalo Berger.
El president de la Generalitat durant la II República, Lluís Companys, va signar el 21 de juliol del 1936 el decret de creació de les Milícies Antifeixistes de Catalunya.