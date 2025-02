Melody guanya el Benidorm Fest 2025 i representarà Espanya a Eurovisió amb 'Esa diva'

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -

Melody ha guanyat el Benidorm Fest amb la seva cançó "Esa diva" i representarà Espanya a Eurovisió 2025 a Suïssa el 17 de maig després d'aconseguir 180 punts: 70 punts del jurat professional i la màxima puntuació del públic, 80 punts.

Aquest era el segon intent per anar a Eurovisió de Melody, que ha estat l'última a interpretar "Esa diva" a la Gala final del Benidorm Fest després de les altres set actuacions dels seus companys Daniela Blasco, Kuve, Mawot, Lachispa, Mel Ömana, J. K. Bello i Lucas Bun.

La sevillana de 34 anys s'ha alçat amb el micròfon de bronze al Palau d'Esports l'Illa de Benidorm i s'ha imposat a Daniela Blasco, amb 141 punts aconseguits, i J. K. bello, amb 134 punts, els artistes que s'han quedat amb el podi.

La gran final, presentada per Paula Vázquez, Ruth Lorenzo i Inés Hernand, ha arrencat a les 22.00 de la nit amb l'actuació de Nebulossa amb la cançó 'Zorra' i ha portat a l'escenari altres artistes com Amaral i Rigoberta Bandini.

El jurat del Benidorm Fest 2025 ha estat format per vuit professionals, quatre nacionals i quatre internacionals, i les seves votacions han suposat la meitat del total de les puntuacions que han rebut els artistes. El director d'RNE, Roberto Santamaría, ha estat el portaveu dels vots del jurat de la final.

Aquest any, per primer cop en les quatre edicions del Benidorm Fest, s'ha pogut votar gratis a través de l'aplicació RTVE Play. S'ha mantingut la possibilitat de fer-ho també per missatge de text (SMS) i per números de telèfon.

Conclosa la final, el festival continua amb 'La noche del Benidorm Fest'. Lalachus, Aitor Albizua i Masi Rodríguez presenten el programa especial a La 1 de TVE, per analitzar tot el que ha passat a la gala que portarà Melody a representar Espanya en la 69a edició del Festival d'Eurovisió, que se celebrarà a Basilea (Suïssa) al maig.