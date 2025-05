Melody agraeix el suport rebut: "Visca l'art i la música, tot i que de vegades prevalguin altres coses"

Promet als seus seguidors "una explicació, una xerradeta": "Parlarem amb claredat del que jo he vist i del que opineu"

MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

Melody ha agraït el suport rebut per tota Espanya, després de quedar aquest dissabte en la posició 24 al Festival d'Eurovisió amb la seva cançó 'Esa diva', i ha aplaudit l'art i la música, "tot i que de vegades prevalguin altres coses".

"Estic molt feliç i molt satisfeta perquè nosaltres hem guanyat. L'amor està per sobre de tot. I visca l'art i la música, tot i que de vegades prevalguin altres coses, però que visqui l'art", ha assenyalat la cantant en un vídeo publicat a Instagram després d'acabar la final d'Eurovisió.

Malgrat això, la cantant afirma que es queda amb "l'amor, l'afecte i el respecte" que tots els països han mostrat darrere de càmeres. "Estic molt feliç, els ballarins són unes màquines. Estic molt contenta. Però sí que vull deixar clara una cosa, que això és una cosa més i que jo amb el que em quedo és amb l'amor, l'afecte i el respecte que tots els països han mostrat darrere de càmeres a nosaltres i a la nostra feina perquè estaven tots bocabadats".

Melody ha assegurat que Espanya s'ha bolcat amb ella al 100% com demostren els vídeos de diversos estadis espanyols. "M'han enviat no sé quants vídeos d'estadis plens per veure l'actuació. Estic molt satisfeta amb l'actuació i em sembla que hem fet molt bona feina", ha indicat.

La cantant, que ha afirmat que el seu vestit li "encanta", ha recordat als seus fans que aquest estiu tindrà una gira de concerts "brutal" i ha manifestat que els seus seguidors es mereixen "una explicació". "Us mereixeu una xerradeta i la tindrem. Parlarem amb claredat del que jo he vist i del que opineu, tant vosaltres com jo", ha sentenciat.

ADVERTIMENT A RTVE

Les hores prèvies a la final d'Eurovisió van estar marcades per la polèmica, quan l'organització del certamen va advertir a RTVE que rebria una multa si els comentaristes tornaven a referir-se al genocidi a Gaza.

Just abans que comencés la final d'Eurovisió, RTVE va emetre un missatge a favor de Palestina: "Davant dels drets humans, el silenci no és una opció. Pau i justícia per a Palestina", s'indicava en lletres blanques sobre un fons negre.

En la 69a edició del Festival d'Eurovisió, Àustria va aconseguir el primer lloc, amb la seva cançó 'Wasted Love', interpretada per Johannes Pietsch, més conegut artísticament com a JJ. Àustria és el guanyador amb menys punts des que es va inaugurar el sistema de votació anual en obtenir 428 punts.

El tema interpretat per JJ, 'Wasted Love', és una peça d'òpera-pop que no ha deixat indiferent ni el jurat ni el televot. Àustria ha estat la candidatura més votada per part dels jurats professionals a Eurovisió 2025, i ha obtingut un total de 258 punts. A més, ha aconseguit imposar-se gràcies al televot, i consolidar així la seva victòria en el certamen.

La candidatura austríaca ha comptat amb l'escenògraf Sergio Jaén i el coreògraf Borja Rueda, tots dos amb experiència prèvia en la cita de Madrid d'Eurovisió Junior 2024, que han creat un xou en blanc i negre.