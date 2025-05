Melody actua aquesta nit en la sisena posició de la gran final d'Eurovisió 2025, que obre Noruega i tanca Albània

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

La representant d'Espanya en la 69a edició del Festival d'Eurovisió, Melody, actuarà aquest dissabte 17 de maig en la sisena posició de la gran final del concurs que obrirà Kyle Alessandro (Noruega) i tancarà Shkodra Elektronike (Albània).

Així ho ha fet saber aquest divendres a les 02.18 la Unió Europea de Radiodifusió (UER), que ha comunicat als països participants en el Festival d'Eurovisió 2025 quin serà aquest dissabte l'ordre d'actuació de la gran final. La televisió suïssa SRG SSR i els productors de la UER han assignat un lloc a cada país.

Melody pujarà a l'escenari del St. Jakobshalle a Basilea (Suïssa) per defensar "Esa diva" a les 21.35, després de Lituània i abans d'Ucraïna. "Cal cantar en qualsevol moment i fer-ho amb bona actitud", afirmava la sevillana dimarts passat. Es tracta de la cinquena edició consecutiva en què Espanya actua en la primera meitat de la gran final que es podrà veure a partir de les 21.00 a La 1 i RTVE Play.

El país encarregat d'obrir foc serà Noruega amb Kyle Alessandro i la cançó "Lighter", una proposta inspirada en la mare del jove, que recentment va superar un tractament contra el càncer.

A continuació, Laura Thorn defensarà la candidatura de Luxemburg amb la cançó "La poupée monte le son". L'artista és professora al Conservatori d'Escher i domina diversos instruments, inclòs el piano, el violoncel i el teclat.

Estònia actuarà en la tercera posició de la gran final amb el seu representant, el popular raper Tommy Cash, i el seu tema "Espresso macchiato", una divertida cançó en anglès i italià, que s'ha fet viral.

EL POLÈMIC ISRAEL

En quart lloc arribarà l'actuació del polèmic Israel, amb Yuval Raphael i "New day will rise". Diversos sectors de la ciutadania han qüestionat la seva participació en el certamen per la seva ofensiva sobre Gaza. A Espanya, Izquierda Unida (IU) ha sol·licitat que TVE no emeti la participació d'Israel en el festival.

La banda Katarsis --formada per Lukas Radzevicius (guitarra i veu), Andrius Gruodis (guitarra i cors), Emilija Kandrataviciute (baix) i Eivin Laukhammer (bateria)-- representarà Lituània amb la cançó "Tavo akys". Són coneguts per la seva barreja de música alternativa fosca i postpunk.

La representant espanyola pujarà a l'escenari en sisè lloc per intentar aconseguir l'anhelat micròfon de cristall gràcies a la seva energia, passió i potència vocal, i traslladar el missatge d'empoderament que envia "Esa diva".

Després de l'actuació de Melody arribarà el torn del grup Ziferblat, que representa Ucraïna amb la seva cançó "Bird of pray". El tema és una reflexió profunda i emotiva sobre les realitats que enfronta el poble ucraïnès diàriament, i que parla d'esperança en el futur.

El segon membre del Big Five a actuar serà el Regne Unit amb Remember Monday. El trio britànic, seleccionat internament per la BBC, defensarà la seva cançó "What the hell just happened?". El gènere principal del grup és el country.

Johannes Pietsch, sota el nom artístic de JJ, representarà Àustria en la novena posició de la final d'Eurovisió amb "Wasted love", una cançó que destaca la gran capacitat vocal del jove intèrpret i que ells mateixos defineixen com a òpera-pop.

Després serà el torn d'Islàndia i la banda Vaeb amb la cançó "ROA", un tema amb el qual animen a remar passi el que passi, signat pels germans Matthias David i Halfdan Helgi, en col·laboració amb Ingi dor Gardarsson i la participació de Stefan, el representant d'Estònia a Eurovisió 2022.

Tautumeitas --la banda formada per Asnate Rancane, Aurelija Rancane, Laura Marta Liciti, Laura Liepina, Kate Slisane i Gabriela Zvaigznite-- defensarà la cançó "Bur man laimi" íntegrament en letó per representar Letònia. És una cançó folk amb diverses harmonies i cors amb una lletra pacifista.

El representant dels Països Baixos, Claude, interpretarà "C'est la vie", principalment en francès, mentre que Erika Vikman representarà Finlàndia en tretzena posició, amb la cançó "Ich komme", produïda per Chisu i Jori Roosberg.

Per part d'Itàlia --membre del Big Five-- actuarà Lucio Corsi, amb el seu tema "Volevo essere un duro". La cançó aborda la pressió constant de la perfecció que la societat imposa, amb la metàfora de les flors, malgrat la seva bellesa, sempre pengen d'un fil.

Després defensarà la seva proposta Polònia, amb l'actuació en polonès i anglès de Justyna Steczkowska i el seu "Gaja", un manifest de poder personal i transcendental, en què la Mare Terra es converteix en un símbol de divinitat, força i amor.

Els germans austríacs Abor & Tynna representaran Alemanya amb la cançó "Baller" i, seguidament, Grècia sortirà a l'escenari amb Klavdia, que interpretarà "Asteromáta". Seguidament, Parg (Pargev Vardanian) representarà Armènia amb la cançó "Survicor". És un artista conegut per combinar elements tradicionals armenis amb paisatges sonors moderns.

Suïssa Zoë Më representarà Suïssa, l'amfitriona, amb "Voyage" i, des de Malta, arribarà Miriana Conte, amb la cançó "Serving". En la posició 21 actuarà el representant de Portugal, el grup NAPA, amb el tema "Deslocado", una cançó que parla del desarrelament i la cerca de pertinença.

Sissal representarà Dinamarca amb "Hallucination". Sissal s'inspira en el pop-electrònic escandinau i artistes com Ariana Gran i forma part del grup de compositors de la seva candidatura.

A l'escenari de Basilea arribarà després el grup finlandès-suec KAJ, per representar Suècia amb "Bara bada bastu", la primera en suec que Suècia envia des del 1998. Darrere d'aquestes sigles es troben Kevin Holmström, Axel Ahman i Jakob Norrgard. La seva música es caracteritza per ser humorística, principalment d'estil tecno, amb cançons entre el folk nòrdic i el pop més modern.

Louane representarà França a Eurovisió 2025 amb "Maman", una balada potent i emotiva, composta per la mateixa Louane sota la producció de Tristan Salvati.

Amb una carrera de més de 25 anys, el DJ i productor multiplatí i nominat al Grammy Gabry Ponte defensarà "Tutta l'Itàlia" com a representant de San Marino. És una de les figures més importants de la música dance.

En últim lloc actuarà Albània, representada per Shkodra Elektronike, amb "Zjerm". El duo està format pel compositor i productor Kolë Laca i la cantant i compositora Beatriçe Gjergji. La cançó, molt personal, aborda la compassió humana, en un món lliure, ple de bondat. Es tracta d'un cant a l'esperança.

VOTAR EN LA GRAN FINAL

A més dels vots dels jurats professionals, el públic dels països participants, podrà fer-ho a través de l'app oficial del festival, de trucades telefòniques, d'SMS i del web www.esc.vote. A través d'aquesta última modalitat, podran votar fins a vint vegades pel seu país preferit. Les votacions començaran quan acabi la primera cançó i estaran obertes fins a aproximadament 40 minuts després de la presentació de l'última cançó.

Els països que no participen en Eurovisió ('Rest of the world') poden emetre els seus vots a partir de les 00.00 del 17 de maig i comptabilitzen com si fossin un sol país. Per a aquests, la via de votació és a través de l'app oficial d'Eurovisió o al web www.esc.vote. Aquests països no participants podran tornar a votar durant la gala. Les votacions s'obriran de nou just abans de la primera actuació i uns 40 minuts després d'haver presentat l'última cançó.