Melendi anuncia un segon concert al Palau Sant Jordi de Barcelona després d'exhaurir el primer

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
L'artista Melendi ha anunciat un segon concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el 2 de novembre després d'exhaurir les entrades per al primer, previst l'1 de novembre.
Les entrades per a aquest nou concert es posaran a la venda divendres, informa la promotora The Project aquest dijous en un comunicat.
Aquest nou concert forma part del 'Pop Rock Tour', la gira amb la qual Melendi presentarà el seu nou àlbum d'estudi, 'Pop Rock', i que ja ha venut prop de 100.000 entrades per a les diferents dates del tour.