Melendi anuncia un concert a Barcelona l'1 de novembre dins la gira Pop Rock Tour 2026

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
Melendi ha anunciat un concert a Barcelona l'1 de novembre al Palau Sant Jordi dins el Pop Rock Tour 2026, la gira amb la qual presentarà en directe el seu nou àlbum d'estudi, 'Pop Rock', que sortirà en els pròxims mesos.
El nou disc, el seu dotzè treball, es caracteritza per "melodies recognoscibles, tornades immediates i una clara vocació de directe", informa The Project en un comunicat aquest dimarts, en el qual afegeix que la prevenda i venda general d'entrades del concert serà aquest dimecres.
Amb aquest nou treball, Melendi vol "reafirmar la seva identitat després de més de dues dècades de trajectòria, combinant l'experiència acumulada amb l'energia i el pols contemporani que han definit els seus últims llançaments".