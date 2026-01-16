Megadeth s'incorpora al cartell del Barcelona Rock Fest

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La banda de trash metal Megadeth s'ha incorporat al cartell del Barcelona Rock Fest, que se celebrarà del 3 al 5 de juliol al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet.
El grup liderat per Dave Mustaine tocarà el divendres 3 de juliol dins la seva gira de comiat, informa el festival.
Megadeth s'incorpora a un cartell del Barcelona Rock Fest en el qual també figuren Helloween, The Offspring, Twisted Sister, Bad Religion, Sex Pistols amb Frank Carter i Sabaton, entre molts d'altres.