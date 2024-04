Meg Ryan torna a la comèdia romàntica en el BCN Film Fest: "El cinisme és massa fàcil"

Presenta la seva segona pel·lícula com a directora: "Mai no vaig pensar que per ser dona no podia dirigir"



L'actriu nord-americana Meg Ryan presenta en el 8è Festival Internacional de Cinema de Barcelona Sant Jordi (BCN Film Fest) la seva segona pel·lícula com a directora, la comèdia romàntica 'Lo que queda después', que coprotagoniza juntament amb David Duchovny, i ha assegurat que "el cinisme és massa fàcil".

Ho ha dit en una trobada amb mitjans aquest diumenge a Barcelona en ser preguntada per si el món és cada cop menys romàntic i més cínic, i ha dit que desconeix si ho és més o menys, però està "orgullosa que no sigui una pel·lícula cínica".

Ryan presenta la seva pel·lícula aquest diumenge a la nit en el BCN Film Fest, on és una de les principals presències internacionals d'aquesta edició del festival juntament amb la del director Richard Linklater.

En 'Lo que queda después', Wilha (Meg Ryan) i William (David Duchovny), amants en la joventut, es troben aturats en un aeroport enmig d'una tempesta de neu que fa cancel·lar tots els vols i, a l'espera que les connexions aèries es reprenguin, s'enfronten als seus malentesos en el passat.

Ha explicat que les comèdies romàntiques miren cap al futur, però que ella ho ha fet "cap al passat", buscant una oportunitat per desembolicar els malentesos dels seus protagonistes, una mirada al passat que també es nota en el musical amb una crítica contínua del personatge de Duchovny als algorismes.

Ha subratllat que la pel·lícula és una comèdia, però amb trames subjacents com la malenconia, la nostàlgia, el fet de tenir fills i el fracàs, que pot ser "útil", i considera que hi ha profunditat tant en la llum com en la foscor.

Ryan, que va construir parelles icòniques amb Billy Crystal i Tom Hanks a 'Quan en Harry va trobar la Sally' i 'Tens un e-mail', ha lloat Duchovny, "un soci fantàstic", i ha constatat que molts espectadors se senten identificats amb el seu personatge.

EPHRON I CAMPION COM A EXEMPLE

L'actriu ha recordat grans directores que la van dirigir i que li han servit com a exemple en la seva faceta com a realitzadora, com Nora Ephron, Jane Campion i Diane Keaton, i ha subratllat que amb Ephron va fer quatre pel·lícules: "Va ser part de la meva vida", i la defineix com a amiga i mentora.

"Mai no vaig pensar que per ser dona era una feina que no podia fer. Probablement és perquè havia vist aquestes dones fent-ho i ho feien en una època en la qual no hi havia gaires dones dirigint", ha afegit.

Ha assegurat que la indústria de Hollywood és "una forma artística mercantil, dos termes que de vegades s'anul·len", i ha subratllat la sort que va tenir de treballar amb directores tan creatives com elles.

L'actriu i directora considera que la posició de la dona en la indústria del cinema ha millorat, però que en alguns aspectes s'ha retrocedit i en altres s'ha avançat, "com en tot".

A més, ha defensat la valentia de Campion amb el thriller eròtic 'En carn viva', i ha aprofitat per recordar una entrevista que li van fer a la mateixa Ryan per aquella pel·lícula i que assegura que s'ensenya a la universitat com a exemple de mala entrevista.