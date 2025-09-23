Publicat 23/09/2025 14:06

Mediona (Barcelona) decreta 2 dies de dol per la mort d'un veí i el seu fill menor en una riuada

La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, durant el minut de silenci
BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Mediona (Barcelona) ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'un veí del municipi i el seu fill, menor d'edat, de manera accidental durant la riuada de diumenge.

En un comunicat, el consistori trasllada el condol a la família, companys i amics de les víctimes i ha informat de la suspensió de tots els actes públics oficials de caràcter lúdic i festiu al municipi durant el mateix període, en què les banderes onejaran a mitja asta.

Així mateix, aquest dimarts ha tingut lloc un minut de silenci davant la Casa Consisorial al qual ha assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, juntament amb representants del consistori i de cossos de seguretat i emergències.

