Mediona (Barcelona) decreta 2 dies de dol per la mort d'un veí i el seu fill menor en una riuada

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Mediona (Barcelona) ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'un veí del municipi i el seu fill, menor d'edat, de manera accidental durant la riuada de diumenge.
En un comunicat, el consistori trasllada el condol a la família, companys i amics de les víctimes i ha informat de la suspensió de tots els actes públics oficials de caràcter lúdic i festiu al municipi durant el mateix període, en què les banderes onejaran a mitja asta.
Així mateix, aquest dimarts ha tingut lloc un minut de silenci davant la Casa Consisorial al qual ha assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, juntament amb representants del consistori i de cossos de seguretat i emergències.