McEwan, Le Carré, Läckberg, Despentes, Gurt i Pàmies, novetats editorials de tardor

Ken Follet, Han Kang, Iolanda Batallé i Carmen Mola també estan entre les novetats

BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

Els nous títols d'Ian McEwan, Camilla Läckberg, Virgine Despentes, Maria Barbal, Carlota Gurt, John Irving i Sergi Pàmies i textos inèdits d'Antonio Gala, Josep Pla, Rafael Chirbes i John Le Carré figuren entre les novetats literàries que editorials amb seu a Barcelona proposen el tercer quadrimestre del 2023.

'Lliçons', la nova novel·la d'Ian McEwan que publicarà Anagrama en català i castellà, recorre la vida d'un home marcat per una experiència amb una professora de piano, que també editarà l'última entrega dels 'Diarios' de Rafael Chirbes.

Una selecció d'assajos inèdits de Raúl Zurita, 'Ensayos reunidos', arribarà amb Random House, i també ho farà 'La classe de grec' de Han Kang, sobre el poder del llenguatge i les connexions humanes, i el més nou de Virgine Despentes, 'Querido capullo'.

Salamandra tornarà amb 'La casa de caramelo' de Jennifer Egan, la recerca d'una connexió real en un món digitalitzat, i 'El desertor' del Premi Nobel Abdulrazak Gurnah, sobre les conseqüències d'una relació amorosa prohibida, i recuperarà 'L'assassí cec' de Margaret Atwood, Premi Booker del 2000, i una versió inèdita de 'Suite francesa' d'Irène Némirovsky.

CARMEN MOLA, ANTONIO GALA I CAMILLA LÄCKBERG

Planeta tindrà el thriller històric 'L'Infern' de Carmen Mola; l'homenatge pòstum amb poesia inèdita d'Antonio Gala, 'Poemas de lo irremediable', i obres de ficció internacional com ara 'Verdad o reto', en el qual Camilla Läckberg explora la família i l'adolescència; 'No te olvidaré' de Colleen Hoover, sobre l'amor i errors del passat i 'La biblioteca de los nuevos comienzos' de Michiko Aoyama, sobre el poder dels llibres.

Columna obrirà amb 'Massa deutes amb les flors' de Iolanda Batallé, una carta d'amor a les valls del Pirineus; amb la recopilació 'Tots els contes' de Maria Barbal, i amb autors internacionals com Karin Smirnoff i el seu 'Les urpes de l'àguila', la setena entrega de Millennium, que publicarà Destino en castellà.

Proa arribarà amb 'Tiberi Cèsar' de Núria Cadenes, una novel·la històrica sobre el poder a la Roma del segle I; la recopilació de contes 'Biografia del foc' de Carlota Gurt, i Pòrtic obrirà el curs amb 'La terra dura' d'Anna Punsoda, sobre la tornada al poble de la infància i la reconciliació amb un mateix.

Entre les novetats de Penya-segat hi ha 'De Dante a Borges' de José María Micó, que dedica quinze assajos a grans autors; a Quaderns Crema, el llibre de contes 'A les dues seran les tres' de Sergi Pàmies, que barreja crònica i fantasia; i a Empúries, les memòries de Raimon, 'Personal i intransferible', i el relat feminista d'Emma Zafón, 'Casada i callada'.

Edicions 62 eixamplarà el seu catàleg amb 'Vençuda però no submisa', de Joaquim Albareda, sobre política i economia del segle XVIII a Catalunya; la novel·la 'Tasmània', en la qual Paolo Giordano plasma les incerteses contemporànies i que publicarà Tusquets en castellà.

IRVING, LE CARRÉ I DONNA LEON

Altres novetats del catàleg són 'L'últim telecadira' de John Irving --que publicarà Tusquets en castellà--; 'La terra i les cendres' de Francesc Escribano, sobre Pere Casaldàliga; 'Diré que m'ho he inventat' de Marta Marín-Dòmine, Premi Sant Joan 2023; 'Un espia privat', les memòries de John le Carré en format epistolar, que Planeta publicarà en castellà, i l'autobiografia de Donna Leon, 'La meva pròpia història', en castellà per Seix Barral.

A través de Seix Barral arribarà, també, la novel·la sobre la força de l'amor i els seus miratges d'Antonio Muñoz Molina, 'No te veré morir'; 'La veritat silenciada' de Ragnar Jónasson --en català amb Columna Edicions--, la cinquena entrega de la sèrie Islàndia Negra; 'Una hora de fervor', una oda a l'amistat ambientada al Japó signada per Muriel Barbery i reedicions d''Una palabra tuya' i 'Algo más inesperado que la muerte' d'Elvira Lindo.

PLA, CLIMENT I FOLLET

Destino tindrà 'La inflació alemanya. Cròniques catalanes. Agost 1923-Març 1924', una selecció de cròniques de Josep Pla sobre l'Alemanya de preguerra recollides per primera vegada en un sol volum, i ampliarà el catàleg de ficció internacional amb 'Las bestias jóvenes' de Davide Longo.

La nova novel·la de Maria Climent, 'A casa teníem un himne', sobre secrets de família, oportunitats perdudes i vincles entre persones arribarà amb L'Altra Editorial, i Rosa dels Vents portarà a les llibreries 'L'armadura de la llum' de Ken Follet, la cinquena entrega d''Els pilars de la Terra' --l'edició en castellà la tindrà Plaza & Janés--.

DE VIRGINIA WOOLF A MARIA ANTÒNIA OLIVER

Entre les novetats de la Campana hi ha el retrat de Lolita Bosch d'una dona forta i valenta a 'El jardí de l'àvia', i entre les de La Magrana destaquen els sis monòlegs de 'Les ones' de Virginia Woolf, traduïts per Maria Antònia Oliver, que publicarà amb el segell 'Paraules al sol', una història d'amor i separació imposada en els 60.

Periscopi proposarà 'Els hereus' d'Eve Fairbanks, un retrat íntim de la fractura racial a Sud-àfrica; 'Morir sabent poques coses', una recopilació de contes del cantant Joan Enric Barceló i 'Criatures nocturnes', una novel·la sobre corrupció policial i racisme de Leila Mottley.

Catedral i Univers publicaran, en castellà i en català, respectivament, 'La constant picassiana', una novel·la sobre el tràfic d'art robat signada per Jordi Sierra i Fabra, i 'Estimada Gris', una història de Sílvia Soler sobre orígens i identitat, i Blackie Books proposarà les memòries del líder de Pulp, Jarvis Cocker, 'Buen Pop, Mal Pop' i 'Contenido', una ficció de Carlo Padial crítica amb els mitjans digitals i el consum irracional.