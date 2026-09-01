MC assegura que el nou Estatut Marc manté "greuges comparatius" per als metges

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha assegurat que el nou Estatut Marco aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, manté "greuges comparatius" per als metges, i lamenta que s'hagin desatès les reivindicacions dels facultatius després de 9 mesos de vagues.
En un comunicat, el sindicat assenyala que la jornada laboral setmanal és de 35 hores per a tots els grups professionals excepte pels metges, per qui és de 45 hores; i que la dedicació diària màxima per tots els col·lectius és de 12 hores, de nou, excepte pels metges, que poden treballar 17 i fins a 24 hores seguides.
"Si el personal mèdic i facultatiu ha d'anar al mateix calaix que tothom, volem les mateixes condicions que tothom. Cada vegada que surt la paraula metge al text de l'Estatut és per afegir una excepció que discrimina i empitjora les condicions d'aquests professionals", resa el comunicat.
MC insisteix que la proposta compta amb el "rebuig unànime" de totes les organitzacions sindicals, col·legials i científiques que representen al col·lectiu mèdic en el conjunt d'Espanya.
El dimecres 9 de setembre, l'Agrupació per a un Estatut Mèdic i Facultatiu (Apemyf) presentarà a Madrid el nou calendari de mobilitzacions del col·lectiu.