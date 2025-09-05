Mazoni publica el seu nou disc 'Banderes per daltònics'

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Mazoni ha publicat aquest divendres el seu nou disc 'Banderes per daltònics', l'onzè àlbum del grup de l'Empordà (Girona), liderat per Jaume Pla, ha informat el segell en un comunicat.
El disc, que es publica després de 4 anys de silenci discogràfic i està produït per Aleix Bou, "abraça el pop" en 11 cançons per a les quals ha comptat amb músics com Jordi Bastida, Dani Ferrer, Amaia Miranda o Joan Torné, entre d'altres.
Els primers concerts de presentació seran el 17 de setembre en el Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona); el 4 d'octubre a l'Auditori de Girona; i l'11 d'octubre a la sala Apolo [2] de Barcelona.