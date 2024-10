Mazón confirma víctimes mortals a la Comunitat Valenciana a causa de la DANA

"Estem en un moment molt complicat, però s'arribarà a tots els llocs", afirma el president valencià

VALÈNCIA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmat que, després d'accedir a alguns dels llocs del territori valencià més afectats per la DANA, s'han localitzat "cossos sense vida".

Així ho ha confirmat, en una compareixença al Centre de Coordinació d'Emergències, a L'Eliana (València) passades les 00.30 hores, el cap del Consell, qui en aquest moment no ha facilitat més dades sobre les víctimes per respecte a les famílies.

Mazón ha explicat que els efectius d'emergències estan començant a arribar a zones "on fins fa ben poc no s'hi podia accedir" i ha recordat que les tres zones amb major afecció són Utiel-Requena, la Ribera i L'Horta. Lamentablement, això ha permès constatar que "ja hi ha cossos sense vida i desgraciadament continuen apareixent".

A més, el dirigent autonòmic ha indicat que tots els efectius es troben "preparats i llests" per actuar i, si no estan podent arribar a alguns llocs, és perquè, "o bé hi ha col·lapse en les comunicacions, o bé perquè són zones inundades".

"Per tant, el primer missatge que volem traslladar és que les persones que estiguin ara mateix parades o bloquejades sàpiguen que s'arribarà i que, si no s'ha arribat, no és per falta de mitjans, ni per falta de predisposició, ni per falta de capacitat, perquè la capacitat és tota per poder accedir; és un problema d'accés encara", ha exposat.

Per això, el president, encara que ha assegurat que saben que és "difícil", ha traslladat un "missatge de calma, de paciència i de força, perquè on no s'ha pogut arribar és perquè és absolutament impossible".

En quant a la dificultat de les comunicacions, ha agraït especialment la tasca a Telefónica, ja que hi ha alguns centres de comunicació inundats, la qual cosa ha impedit poder tenir o rebre "una comunicació adequada".

Mazón també ha aprofitat la seva compareixença per recordar que hi ha hagut una mentida que deia que el 112 havia 'caigut'. "No ens ha caigut. Si algú no aconsegueix contactar en una primera trucada amb el 112, que ho torni a intentar, perquè no ha caigut el 112, continua sent el vehicle vàlid", ha insistit.