Mayte Martín, Vicenta Ndongo i Raquel García-Tomás, Premis Nacionals de Cultura

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La cantant Mayte Martín, l'actriu Vicenta Ndongo, la compositora Raquel García-Tomás, l'il·lustrador Conrad Roset i l'espai escènic itinerant Nilak han estat guardonats aquest dijous amb els Premis Nacionals de Cultura 2024 que atorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA).

En una gala de lliurament al Casino L'Aliança del Poblenou de Barcelona, que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, els Premis Nacionals han reconegut Martín per la seva contribució a la música cantada, especialment el flamenc i el bolero, i Ndongo per ser "un dels grans noms" de l'escena catalana.

Han premiat García-Tomás per la seva "excel·lència" en la composició musical amb una veu pròpia, Roset per portar el seu talent com a il·lustrador al món digital amb la creació del videojoc 'Gris', i Nilak per la voluntat de portar una programació amb activitats d'artistes de prestigi a comarques on no hi ha equipaments escènics.