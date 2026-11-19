BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Center for Civil Liberties, CCL (Premi Nobel de la Pau 2022), la ucraïnesa Oleksandra Matviichuc, ha afirmat que les persones no poden emprendre accions comunes sense una visió compartida de la realitat: "Tots devem defensar la veritat".
Ha rebut aquest dijous a Barcelona el II Premi Internacional Diari Ara durant un acte en el Palau de la Música Catalana amb el president de la Generalitat, Salvador Illa; el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
"Com podem protegir nostra llibertat i la nostra democràcia?" sense emprendre accions comunes, ha preguntat l'advocada especialitzada en drets humans.
Ha explicat que la guerra no té solament una dimensió militar, sinó també informativa, així que és "una batalla per la veritat. És una batalla pels cors i les ments de les persones".
"Encara tenim esperança", ha afegit la dirigent de l'organització sense ànim de lucre CCL (entitat que va guanyar el Nobel al costat de l'associació russa Memorial, dissolta a Rússia en 2021).
"Solament hem de definir adequadament el terme esperança. Perquè l'esperança no és la confiança en què tot sortirà bé", ha dit.
Ha advertit que "és, més aviat, la profunda comprensió que tots els nostres esforços tenen un enorme significat".
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que la pau acabarà arribant a Ucraïna i que "Catalunya estarà amb Ucraïna fins que això es faci realitat".
Ha dit que la desinformació és un dels grans enemics actuals de la democràcia, enfront de la qual cosa estan els periodistes, als quals ha definit com a professionals "amb sentit ètic".
COLLBONI CONTRA EL "ALGORISME D'ODI"
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat un periodisme veraç i valent, per a ser més lliures, més crítics i enfrontar-se al "algoritme d'odi i por".
El president del Parlament, Josep Rull, ha advertit que molts ciutadans decideixen no informar-se, alguns com a protecció davant l'allau de dades i uns altres per desentendre's.
16 ANYS DE L'ARA
També s'han lliurat els uns altres premis anuals: el 'Carles Capdevila' del diari Ara a l'educació en salut, al Casal dels Infants del Raval; el 'Tatiana Sisquella' a la contribució social, a la cooperativa l'Olivera, i l''Ignasi Pujol' a l'emprenedoria, a Qilimanjaro Quàntum Tech.
La directora de l'Ara, Esther Vera, ha celebrat els 16 anys del diari afirmant que les noves tecnologies no han resultat ser sinònim de veracitat, però que això dóna la "oportunitat extraordinària" de seguir tenint periodistes que investiguen.
Per això ha defensat seguir fent bones preguntes, encara que alhora cal afrontar el futur econòmic de la professió davant la IA, perquè no substitueixi el periodisme com a canal d'informació.
Ha marcat els objectius de rigor, proximitat al lector, bon ús de la IA, defensa de la propietat intel·lectual i del valor de la informació, i defensar el periodisme com a "infraestructura democràtica".
El president del diari, Ferran Rodés, ha assegurat "la determinació d'anar més lluny" en el diari; ha agraït el suport de periodistes, subscriptors, anunciants, Generalitat, Ajuntament i Diputació de Barcelona; ha defensat valorar el preu que costa un diari per informar cada dia, i ha defensat una Europa sense ultradreta intolerant i antieuropea, ha dit.