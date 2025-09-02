Matisse i el desenfoc a l'art, en la temporada 25-26 del Caixaforum de Barcelona

Cosmocaixa incorpora un fòssil real de mamut siberià i reforça el seu Planetari
El Caixaforum de Barcelona tindrà en la seva temporada 2025-2026 exposicions del pintor francès Henri Matisse, una immersiva sobre la biodiversitat, l'art del Pacífic, el cinema domèstic i una exploració del desenfoc en l'art a partir dels 'Nenúfars' de Claude Monet.
Ho ha explicat aquest dimarts la directora de l'Àrea d'Exposicions, Col·lecció i Caixaforum+ de la Fundació La Caixa, Isabel Salgado, junt amb la directora de Caixaforum Barcelona, Mireia Domingo, i el del Museu de la Ciència Cosmocaixa, Valentí Farràs, en una presentació en la qual ha defensat la cultura com a "motor de transformació social".
La temporada al Caixaforum començarà el 17 de setembre amb l'exposició 'Som naturalesa. Una experiència audiovisual immersiva', que es podrà veure fins al 6 d'abril, i que arriba per primera vegada a Europa després de la seva exhibició a Montreal (Canadà) en la celebració de la COP 15 pel clima.
L'exposició, de la mà d'Oasi Immersive Studios i National Geographic, oferirà una perspectiva de la biodiversitat que recorda la importància de preservar els hàbitats del planeta i reforça el compromís per a la protecció dels ecosistemes.
ART DEL PACÍFIC
La mostra 'Veus del Pacífic. Innovació i tradició', que s'exposarà del 6 de novembre al 15 de febrer, homenatjarà la riquesa i la diversitat de les tradicions artístiques dels habitants de les illes del Pacífic, a través de 208 objectes, la majoria procedents del British Museum.
Del 2 de desembre al 7 de juny Caixaforum acollirà '[REC]uerdos. La vida a través del cinema domèstic', una reivindicació d'un segle del cinema domèstic com a patrimoni audiovisual que construeixen una crònica del segle.
L'exposició 'Chez Matisse. El llegat d'una nova pintura', que es podrà veure a partir del 26 de març en col·laboració amb el Centre Pompidou de París i que abans recalarà al Caixaforum de Madrid, permetrà indagar en l'artista francès posant el focus en la seva evolució, abast i influència.
Les obres de Matisse, que exploraran cronològicament la seva trajectòria i abast, conviuran amb peces de Georges Braque, Pablo Picasso, Li Corbusier i Natalia Gontcharova, entre altres, i Salgado ha subratllat la "oportunitat única" de tenir aquestes obres davant del tancament del Pompidou per cinc anys per reformes.
Un altre dels plats forts de la temporada serà 'Desenfocat. Una altra visió de l'art', que s'exhibirà del 20 de maig al 27 de setembre en col·laboració amb el Musée de l'Orangerie de París, amb una exploració de la tècnica del borrós en l'art a partir de la sèrie 'Nenúfars' de Monet i com va introduir el concepte de desenfoc a l'art.
L'exposició compta amb obres d'Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Mark Rothko, Eva Nielsen, Soledad Sevilla, Bill Viola i del propi Monet en la primera col·laboració amb la pinacoteca francesa.
El Cosmocaixa de Barcelona seguirà acollint la mostra 'Extraterrestres. Hi ha vida fora de la Terra?' fins al 30 d'agost de 2026, i aposta per la renovació de la seva Sala Univers, amb la incorporació de l'esquelet fossilitzat real d'una mamut siberià, després del seu pas per diferents seus de Caixaforum, i d'un nou zootropo de Pixar amb personatges de 'Toy Story'.
El museu estrenarà quatre projeccions noves en el Planetari, una d'elles 'Simfonia de bebès', destinat a bebès de 0 a 18 mesos.
XIFRES
Domingo ha explicat que el Caixaforum de Barcelona va rebre des de l'1 d'agost de 2024 al 31 de juliol de 2025 més de 600.000 visitants, una resposta "molt positiva" del públic, i que l'exposició dedicada a Rubens ha rebut 102.000.
Per la seva banda, Farràs ha afirmat que el Cosmocaixa va rebre 1.154.000 espectadors, destacant que un 20% d'aquests visitants són estrangers.