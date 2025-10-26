La matinada d'aquest dilluns arribaran a Espanya 19 nens gazatís greument malalts evacuats per Defensa i Sanitat

MADRID 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 19 nens gazatíes greument malalts aterraran durant la matinada d'aquest dilluns a la base aèria de Torrejón d'Ardoz. Els menors han estat evacuats per dos avions de l'Exèrcit de l'Aire que han participat en una missió conjunta amb el Ministeri de Sanitat, l'Organització Mundial de la Salut i Metges Sense Fronteres, per traslladar-los a Espanya, on rebran tractament en diferents hospitals.
Els pacients i els seus 73 acompanyants han estat conduïts fins a la frontera entre Israel i Jordània, on les autoritats israelianes els han lliurat a un equip del Ministeri de Sanitat encapçalat per la ministra Mónica García, que ha viatjat fins a Amán per rebre'ls, com ha confirmat el Ministeri de Sanitat. El trasllat fins a la base d'Amán i la supervisió mèdica dels pacients ha estat coordinada per Metges Sense Fronteres.
Una vegada estiguin a Espanya, els 19 menors seran atesos en hospitals de Castella-la Manxa, Astúries, Castella i Lleó, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragó i Catalunya, conforme a les patologies que presenten, totes elles derivades de l'ofensiva israeliana a la Franja de Gaza. Es tracta de pacients de traumatologia, oncologia i hematologia, cardiopaties congènites, neurologies, nefrologías, oftalmologia i un gastrointestinal.
Com ha explicat el Ministeri de Defensa, les aeronaus es tracten d'un A400 amb un equip de 12 persones i un A310 de l'Exèrcit de l'Aire amb 4 membres de la Unitat Mèdica d'Aeroevacuació de l'Exèrcit de l'Aire i l'Espai (UMAER), entre els quals es troben mèdics i enfermers de vol, intensivistes o tècnics sanitaris, que "vetllaran per la seguretat i la salut del passatge durant el viatge a Espanya".
L'acolliment i atenció integral dels familiars una vegada aterrin a Espanya serà gestionada pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, junt amb l'ONG Accem, incloent allotjament, manutenció, atenció psicològica, jurídica, i serveis de traducció i interpretació, com han informat des de Sanitat.
Així, es repeteix una operació que el Govern va dur a terme aquest estiu, quan es van evacuar a 13 nens gazatís en un avió medicalitzat que van viatjar a Espanya junt amb els seus familiars per rebre tractaments mèdics. També es va realitzar una missió idèntica el 2024, en la qual Defensa va enviar un A400M cap al Caire per portar a 15 nens palestins amb problemes de salut derivats de l'ofensiva israeliana a la Franja de Gaza.