Maten un home d'un tret al carrer Balmes de Barcelona

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que almenys ha rebut un tret aquest dimecres cap a les 10 hores al carrer Balmes de Barcelona, segons confirmen fonts policials a Europa Press.
La policia catalana ha rebut l'avís a les 9.50 hores que hi havia una persona morta al carrer, informació que han confirmat els agents un cop s'hi han desplaçat.
Ha estat a la cruïlla del carrer Balmes amb Travessera de Gràcia i la Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets.