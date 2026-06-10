Actualitzat 10/06/2026 13:54

Maten un home d'un tret al carrer Balmes de Barcelona

Archivo - Escut dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que almenys ha rebut un tret aquest dimecres cap a les 10 hores al carrer Balmes de Barcelona, segons confirmen fonts policials a Europa Press.

La policia catalana ha rebut l'avís a les 9.50 hores que hi havia una persona morta al carrer, informació que han confirmat els agents un cop s'hi han desplaçat.

Ha estat a la cruïlla del carrer Balmes amb Travessera de Gràcia i la Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets.

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