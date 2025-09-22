Mataró (Barcelona) dona per finalitzat el desallotjament del campament després d'un operatiu amb 300 persones

MATARÓ (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
L'Ajuntament de Mataró (Barcelona) ha donat per finalitzat aquest dilluns a la tarda el desallotjament del campament il·legal que ha començat a les 7.40 hores i en el qual han participat unes 300 persones entre policia local, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i personal de diversos serveis del consistori com Protecció Civil, Benestar Social i Llicències d'Activitat, entre d'altres.
El campament --d'unes 15 hectàrees de terrenys rústics protegits-- comptava amb 85 persones empadronades, de les quals més de la meitat no ho estaven a Mataró, i 44 han presentat la sol·licitud, 40 dels quals des del juliol quan ja s'havia advertit de la "il·legalitat" del campament, informa el consistori en un comunicat.
D'altra banda, fins a les 15 hores s'ha reallotjat 14 persones i els equips d'atenció social continuen rebent persones que arribaven al campament; els desallotjats han pogut agafar les seves pertinences i animals amb la possibilitat de poder recuperar alguns objectes més endavant, explica l'Ajuntament.
En aquest sentit, tres famílies s'han dirigit al Servei de Benestar Social de l'Ajuntament per sol·licitar ajuda davant la previsió de desallotjament, emesa el juliol passat.
Finalment, el consistori reitera el perill d'incendi que hi havia a la zona en existir diversos fraus en el subministrament elèctric: "L'existència de persones vivint de manera continuada en les parcel·les incrementa molt notablement el risc d'incendi forestal, ja que són moltes les activitats ordinàries que poden provocar un accident", indica.