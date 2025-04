Un matalàs incendiat provoca el tancament d'un dels accessos al Metro de Sant Antoni a Barcelona

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -

L'incendi en un matalàs aquest dimecres cap a les 14 hores ha provocat el tancament d'un dels accessos a la parada de l'L2 del Metro de Sant Antoni a Barcelona, han informat fonts de TMB a Europa Press.

S'ha tancat l'accés per les escales situat a la cruïlla entre la ronda Sant Antoni i el carrer Villarroel, a més de l'accés per ascensor, que s'ha reobert a les 14.30 hores.

Fonts municipals han detallat que no se saben les causes que han provocat l'incendi i que una dotació dels Bombers de Barcelona s'hi ha desplaçat per extingir el foc.