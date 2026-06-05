Massive Attack i Bad Gyal cancel·len finalment les seves actuacions en el Primavera Sound

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
El Primavera Sound ha cancel·lat finalment les actuacions de Massive Attack i Bad Gyal, previstes aquest dijous, després de la pluja que ha caigut al parc del Fòrum, informa el festival en un comunicat.
L'organització ha afirmat que les condicions meteorològiques han fet "impossible" que els concerts es puguin celebrar amb seguretat, incloent també el de Doja Cat, que la mateixa artista ja havia avançat per les xarxes que no es faria.
La programació a la resta d'escenaris s'ha desenvolupat segons l'horari previst, incloent les actuacions de 2hollis, Overmono, Fcukers, Six Sex o VVV[Trippin'You].
Hores abans, la pluja també ha provocat la cancel·lació d'Alex G i Mac Demarco, si bé altres artistes han pogut actuar amb normalitat.
Així, malgrat la situació meteorològica, el públic del Primavera Sound ha pogut gaudir de Geese, Blood Orange, Men I Trust, Oklou, Renaldo & Clara i Aiko el Grupo, entre d'altres.